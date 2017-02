„Me gusta España“-Promotion: Campofrio Chorizo Griller

Aktionszeitraum: 03. April 2017 - 03. Juni 2017

In der Barbecue-Saison wird’s spanisch: Mit einer attraktiven Promotion pusht die Campofrio Food Group Deutschland GmbH den Absatz ihrer Campofrio Chorizo Griller. Bei der „Me gusta España“-Verlosung können Verbraucher im Zeitraum von KW 14–22 eine von drei Wochenendreisen in die Metropole Barcelona oder eine von 111 Luftmatratzen im Look eines Campofrio Grillwürstchens gewinnen. Aktionsetiketten weisen auf die Maßnahme hin. Sommerliche Incentives für auffällige Platzierungen lenken die Aufmerksamkeit der Konsumenten zusätzlich auf die „Me gusta España“-Promotion. Die Campofrio Chorizo Griller sind in drei leckeren Sorten erhältlich: Mild, Hot und a las Hierbas. Die Produkte verzeichneten 2016 ein Absatzplus von über 50 Prozent. (Quelle: IRI LEH total > 200qm, Absatzentwicklung 2016 vs. VJ) und gehören zu den Top Five internationaler Bratwurstspezialitäten.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Absatzförderung Für Produkte: Campofrio Chorizo Griller Art der Promotion: Saisonale Promotion

