MeinQ: MeinQ Fitness Base

Einführung: 01. Februar 2018

In diesem Jahr führt Elsdorfer weitere Produkte unter der Marke MeinQ ein, die alle eins gemeinsam haben: „low fat“, „low carb“ sowie „high protein“. Das erste neue Produkt ist die MeinQ Fitness Base. Auf Joghurtbasis hergestellt, wunderbar cremig und eignet sich hervorragend als Basis für Müslis, Smoothies sowie Dips. MeinQ Fitness Base hat nur 0,4% Fett und zeichnet sich – wie alle MeinQ Produkte – durch das Plus an Molkenprotein aus. 11g Eiweiß sowie nur 4,8g KH pro 100g machen das Joghurterzeugnis zu einem gesunden, leckeren Nahrungsmittel. Es werden nicht nur Fitnessorientierte angesprochen, sondern alle, die Wert auf eine gesunde, fettarme Ernährung legen ohne auf Genuss verzichten zu müssen. Die MeinQ Fitness Base wird im wiederverschließbaren 450g-Becher angeboten.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 450g Einzelpackungsgröße: 450g UVP in Euro: 1,29

Firmenlogo Hersteller Elsdorfer Molkerei und Feinkost GmbH

Molkereistr. 6

27404 Elsdorf

Deutschland

http://www.elsdorfer.de; www.mein-q.de

