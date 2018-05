Mentos Choco Geschenkpackung: Mentos Choco

Aktionszeitraum: 01. April 2018 - 31. August 2018

In diesem Sommer zeigt sich Mentos von seiner Schokoladenseite. In den Monaten April bis August bringt

Mentos Choco die limitierte Geschenkpackung im attraktiven Design in den Handel. Inhalt sind sechs Rollen des beliebten Karamell-Bonbons in zwei verschiedenen Sorten.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Sommer Für Produkte: Mentos Choco Art der Promotion: Saisonale Promotion

