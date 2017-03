Mentos: Mentos Ice Cup Kaugummis

Einführung: 01. Januar 2017

Frisch und fruchtig wie ein sommerlicher Cocktail läuten die Mentos „Ice Cup“ Kaugummis die warme Jahreszeit ein. Das innovative Konzept sorgt mit einer neuartigen Dose im Cup-Format und extra großen Kaugummis in softer Textur für frischen Wind im Kaugummi-Markt. Durch ihren hohen Anteil an Xylitol & Ice-Crystals bringen die Mentos Ice Cup Kaugummis den sofortigen Frische-Boost. Ab April 2017 gibt es sie in den zwei beliebten Geschmacksrichtungen Peppermint und Tropical.

Bestell- und Lieferdaten

Material: - Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 Dosen Einzelpackungsgröße: 22 Dragees UVP in Euro: 2,29

Firmenlogo Hersteller CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG

Kortrijker Straße 1

53177 Bonn

Deutschland

http://www.cfp-brands.de/

Kontakt



