Mentos: Mentos Kaugummi Pocketdosen

Einführung: 01. Januar 2017

Für einen absoluten Hingucker im Kaugummi-Regal sorgt das neue Format der Mentos Kaugummi Pocketdosen: Die auffällige wellige Dose erinnert an die Mentos-Rolle, liegt gut in der Hand und ist durch das seitliche Sichtfenster sehr verbraucherfreundlich. Man erkennt auf den ersten Blick, wie viele Mentos Kaugummis noch in der Dose sind. Die großen gefüllten Dragees mit Frische-Kick im Kern sorgen für Atemfrische und sind dabei zuckerfrei. Es gibt sie in den Geschmacksrichtungen Pure Fresh Mint, Pure Fresh Bubble Cool und Pure White Sweet Mint.

Bestell- und Lieferdaten

Material: - Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 x 10 Pocketdosen Einzelpackungsgröße: Pocketdose mit 15 Dragees UVP in Euro: 1,19 (LEH), 1,49 (Convenience)

Firmenlogo Hersteller CFP Brands Süßwarenhandels GmbH & Co. KG

Kortrijker Straße 1

53177 Bonn

Deutschland

http://www.cfp-brands.de/

