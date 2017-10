Meßmer: Meßmer Zimtschnecken-Tee

Einführung: 01. September 2017

Süßer Zimtgenuss für Kuchenfreunde: Mit dem Geschmack nach frisch gebackenen Zimtschnecken verwöhnt Meßmer ab diesem Herbst alle Kuchenliebhaber. Zimt, eines der ältesten Gewürze der Menschheit, wird in vielen Gerichten und Landesküchen so vielseitig eingesetzt wie kaum ein anderes Gewürz. Den Meßmer Tea-Mastern ist es gelungen, den charakteristischen Geschmack von Zimtschnecken in einer neuen Kuchentee-Sorte einzufangen. Die Kuchentees von Meßmer erfreuen sich großer Beliebtheit: So haben die vier Früchtetees innerhalb eines Jahres zu einem Umsatzwachstum der Meßmer Früchtetee Range um 19% beigetragen. Der neue Zimtschnecken-Tee ergänzt die vier beliebten Kuchentee-Sorten Himbeertörtchen, Apfelstrudel, Schoko-Kirsch-Brownie und Strawberry-Cheesecake mit seinem intensiven Zimtschneckengeschmack.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Papp-Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 Faltschachteln pro Karton Einzelpackungsgröße: 18 x 2,5 g UVP in Euro: 2,19

