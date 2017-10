Meßmer: Meßmers erster Tee in Pulverform: Matcha Latte Sticks

Meßmer bringt das Trend-Getränk Matcha Latte jetzt auch für zuhause in die Supermarktregale. Das Pulver in Form von Portionssticks wird einfach in heißes Wasser oder heiße Milch eingerührt oder aufgeschäumt. Mit der herb-würzigen Note von grünem Tee und einer leicht cremigen Süße begeistert die Kreation auch diejenigen, die bisher noch keine Fans von klassisch aufgebrühtem Grüntee waren.