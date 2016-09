Mini Babybel® erfüllt Herzenswünsche: Mini Babybel®

Aktionszeitraum: 01. Dezember 2016 - 24. Dezember 2016

Mini Babybel bietet seinen Konsumenten einen Adventskalender, der vom 1. bis zum 24. Dezember täglich einem Snackliebhaber einen Herzenswunsch bis 300 Euro erfüllt. Im Aktionszeitraum von KW 48 bis 51 ist jeder Mini Babybel im Aktionsnetz mit einem Charakter der Weihnachtszeit geschmückt, beispielsweise dem Weihnachtsmann, einem Rentier, Schneemann oder Engel. An der Promotion beteiligt sind die Netze mit sechs und zehn Portionen in den Varianten Original, Light und Emmentaler Art. So funktioniert’s: 1. Mini Babybel kaufen und Weihnachts-Charaktere sammeln 2. Täglich Türchen auf www.babybel.de öffnen und erfahren, welche drei Charaktere gesucht sind 3. Bis 24 Uhr Fotos der drei gesuchten Charaktere hochladen und persönlichen Herzenswunsch bis 300 Euro mitteilen Mini Babybel unterstützt Händler im Aktionszeitraum von KW 48 bis 51 durch aufmerksamkeitsstarke Zweitplatzierungen und sorgt durch auffällige Regalkartons für weihnachtliches Ambiente im Kühlregal.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Adventszeit Für Produkte: Mini Babybel® Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Bel Deutschland GmbH

Werner-von-Siemens-Ring 12

85630 Grasbrunn

Deutschland

http://bel-deutschland.de/

Weitere Informationen