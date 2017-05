Mission Manner : Manner Schnitte

Manner Waffeln sind auch in der warmen Jahreszeit der Garant für wachsende Umsätze. Daher gibt es auch 2017 wieder die erfolgreiche und beliebte Sommerpromotion. In diesem Jahr dreht sich alles um das „Erleben“ der Manner Schnitte und die Gründe, warum die Manner Schnitte ein perfekter Begleiter für Sommeraktivitäten ist. Mission Manner – so funktioniert das Gewinnspiel: Manner schickt den Manner Rucksack auf Reisen und versteckt ihn an verschiedenen Orten in Deutschland. Alle zwei Wochen werden auf der Manner Website ein Foto und eine kurze Geschichte veröffentlicht, die mit einer typischen Sommer Aktivität verknüpft ist. Die Geschichte und das Foto beschreiben den geheimen Ort des Rucksacks. Jede Geschichte birgt einen besonderen Grund, wieso die Manner Schnitte besonders im Sommer der allerbeste Begleiter ist. Die Manner Community begibt sich auf die rosa Mission und kann online mitraten, an welchem geheimen Ort sich der Manner Rucksack befindet. Somit können die Verbraucher am Gewinnspiel teilnehmen