Multibuy-Aktion mit weihnachtlicher Shopper-Zugabe: Bahlsen Saison Produkte (Zimtsterne, Lebkuchen, etc.)

Aktionszeitraum: 01. November 2017 - 31. Dezember 2017

Passend zur Hochkonjunktur von Spekulatius, Zimtsternen & Co., gibt es von November bis Dezember 2017 eine neue Themenwelt von Bahlsen. Die dekorative Winterwelt im graphischen Design sorgt für weihnachtliche Stimmung am POS und die attraktive Zugabe regt zum Kauf an: So lange der Vorrat reicht bekommt der Shopper beim Kauf von 3 Bahlsen Saison-Artikeln Gratis-Geschenkpapier und –sticker direkt an der Platzierung zum Mitnehmen.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Winter/ Weihnachten Für Produkte: Bahlsen Saison Produkte (Zimtsterne, Lebkuchen, etc.) Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Bahlsen GmbH & Co. KG

Podbielskistraße 11

30163 Hannover

Deutschland



