NAbio: Soup to Go

Einführung: 01. Juni 2017

Eine Suppe für zwischendurch und unterwegs – kalt und einfach aus der Flasche. Damit ist die Soup to Go eine hervorragende Alternative für alle, die den Kompromiss zwischen ausgewogener Ernährung und flexiblem Lebensstil satt haben. Sorten: Rote Beete, Birne + Kokos, Süßkartoffel, Kurkuma, Kokos + Mango, Tomate, Gojibeere, Chili + Olivenöl, Gurke, Spinat, Zucchini, Meersalz. Klassische und moderne Zutaten werden kreativ und überraschend kombiniert, sodass unsere Soups sowohl kalt als auch warm unglaublich gut schmecken und angenehm aus der Flasche zu trinken sind. So machen sie satt und glücklich. Für Ernährungsbewusste und Souping-Fans, für Menschen mit wenig Zeit und Lust, etwas Neues auszuprobieren. Bio, vegan, frei von Kristallzucker, to go ohne Plastikmüll, mit Superfoods, pfandfrei, ungekühlt 12 Monate haltbar, individuell im Trocken-oder Kühl, sowie To-Go-Bereich platzierbar

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Stk. im Karton Einzelpackungsgröße: 240 ml UVP in Euro: 2,49

