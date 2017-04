Naked: Der erfolgreiche Smoothie aus den USA

Einführung: 15. April 2017

Mit Naked kommt der erfolgreiche Smoothie aus den USA nach Deutschland. Naked wurde 1983 vom Alt-Hippie Jimmy Rosenberg gegründet, der seine selbstgemachten Smoothies aus einem mit Eiswürfeln gefüllten Rucksack am Strand von Santa Monica/Kalifornien verkaufte. Die Smoothies von Naked basieren auf einer innovativen und trendigen Kombination aus nackten Früchten und sogenannten Boosts wie zum Beispiel Weizengras, Spirulina oder Spinat und sind damit nicht nur in den USA, sondern auch in Großbritannien und Frankreich extrem erfolgreich. Naked startet mit den Sorten Green Machine, Red Machine und Blue Machine.

Material: Kunststoffflasche Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6/Karton Einzelpackungsgröße: 450ml UVP in Euro: 2,89

