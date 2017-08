Neoli: Bio-Superfoods in Sticks

Einführung: 01. September 2017

Jetzt haben es Konsumenten besonders leicht, sich gesund und abwechslungsreich zu ernähren. Mit der Marke Neoli kommen Superfoods in Pulverform in den Handel – biologisch angebaut und fertig portioniert. Im Handumdrehen sorgt ein Stick im Essen oder im Smoothie so für den Nährstoff-Kick. Mit einer großen Vielfalt an Bio-Superfood Sticks von Samen und Pflanzen bis Gemüse und Gewürze trifft die junge Marke Neoli die unterschiedlichsten Geschmäcker ernährungsbewusster Menschen. Insgesamt elf Sorten Neoli Bio-Superfood Sticks von Açai-Pulver über Chia-Samen bis zu Granatapfel-Pulver ermöglichen eine einfache und gesunde Ernährung. Auf www.neoli-superfoods.com können Kunden alles rund um die neue Marke, das Sortiment, Superfoods und leckere Rezepte entdecken. Interessante Blogbeiträge, ein Newsletter und Social-Madia Präsenzen laden ein, Teil der Neoli-Communitiy zu werden.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Faltschachteln mit je 10 Sticks (Açai-Pulver) Einzelpackungsgröße: 90 g (Açai-Pulver) UVP in Euro: 7,49 (Açai-Pulver)

Firmenlogo Hersteller Theodor Kattus GmbH

Industriestraße 25

49201 Dissen a.T.W.

Deutschland

http://www.neoli-superfoods.com

Weitere Informationen