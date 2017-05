Newman's Own: Feinkost-Saucen mit Charity-Faktor

Die Produkte von Newman's Own sprechen vor allem Hobbyköche und Liebhaber internationaler Spezialitäten an. Das Sortiment reicht von Salatdressings und Barbecue-Saucen in 250 ml-Glasflaschen bis hin zu Pasta-Saucen im 350 g-Schraubglas, die vor allem Freunde der schnellen Küche überzeugen. Die Produkte sind frei von Konservierungsstoffen sowie künstlichen Farbstoffen und eignen sich für Vegetarier. Besonders ist auch das Marlen-Credo „All profits for charity“: Mehr als 485 Millionen US-Dollar konnten durch den Verkauf der Produkte bereits an karitative Einrichtungen auf der ganzen Welt gespendet werden. Die Salatdressings gibt es in verschiedenen Varianten, wie beispielsweise Newman’s Own Balsamic Dressing, eine leichte Vinaigrette, das Italian Dressing mit Knoblauch, extra nativem Olivenöl und Rotweinessig, das cremige Caesar´s Dressing mit Parmesan, Zitronensaft und Ei. Die vielseitigen Newman‘s Own Pasta-Saucen gibt es in den Varianten Basis für Bolognese, Basilico mit dem süßen Geschmack von Basilikum oder als kräftig-würzige Geschmacksrichtung Diavolo. Nicht nur zur Grillsaison schmecken die Newman‘s Own Barbecue-Saucen wie beispielsweise die würzige Classic BBQ mit sonnengereiften Tomaten und Ananas. Freunde von rauchigem Aroma werden die Variante Smoky BBQ lieben. Einen außergewöhnlichen Geschmackskick verspricht die pikante Spicy Cajun Sauce mit Kokosmilch, Früchten und Pfeffer. Die Carolina Mustard BBQ Sauce besticht durch eine Note von amerikanischem Senf.