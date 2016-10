Nonna Elena: Sugo di pomodoro

In Sugo di pomodoro vereinigen sich der Geschmack Apuliens und handwerkliche Tradition mit höchsten Qualitätsansprüchen. Die Soßen enthalten nur die natürlichen Zutaten, die Nonna Elena schon vor mehr als 70 Jahren am heimischen Herd verwendet hat. Natürlichkeit, Reduktion auf das Wesentliche und Traditionsbewusstsein ist hier Anspruch und verleiht all den verschiedenen Sorten einen einzigartigen Geschmack. Sugo di pomodoro ist in drei Geschmacksrichtungen erhältlich. Sugo di pomodoro pugliese Der besonders milde Geschmack aus sonnengereiften Tomaten, Zwiebeln, Olivenöl, Knoblauch, Meersalz, Pfeffer und Zucker. Sugo di pomodoro Basilico fresco Purer Tomatengenuss vereint mit frischem Basilikum, geeignet für alle Pasta- und Pizzagerichte. Sugo di pomodoro Fuoco italiano Temperamentvoller Geschmack der Sugo di pomodoro pugliese kombiniert mit der Schärfe von frischen Chilischoten.