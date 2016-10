Nürnberger Lebkuchen Kasten-Beigabe: Franken Brunnen

Aktionszeitraum: 01. Oktober 2016 - 30. November 2016

Mit einer zur Jahreszeit passenden Zugabe-Aktion startet Franken Brunnen Mineralwasser ab Oktober in die Herbstsaison. Zu jedem 1,0-Liter-PET-Mehrwegkasten in den Sorten „Spritzig“, „Medium“, „Sanft“ und „Naturelle“ werden in der gesamten Vertriebsregion Bayern begehrte Original Nürnberger Oblaten-Lebkuchen beigelegt. Die vorweihnachtliche Marketing-Aktion wird mit einem umfassenden POS-Paket unterstützt.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Vorweihnachtszeit Für Produkte: Franken Brunnen Art der Promotion: Saisonale Promotion

Franken Brunnen GmbH & Co. KG

Bamberger Straße 90

91413 Neustadt/Aisch

Deutschland

http://www.frankenbrunnen.de

