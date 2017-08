Old El Paso: Chili con Carne Würzmischung

Einführung: 01. September 2017

Hot Pot Party-Food – Chili con Carne gilt als das populärste mexikanische Gericht in deutschen Küchen. Damit Verbrauchern der typische Geschmack auch zuhause gelingt, hat Old El Paso die Würzmischung Chili con Carne entwickelt, die ab September dem Handel einheizt. Zusätzlich bringt die Würzmischung neue Verwender in die Kategorie: Zwei Drittel der Deutschen probieren Chili con Carne als erstes mexikanisches Gericht in der eigenen Küche aus. Dazu werden die klassischen Zutaten Hackfleisch, Zwiebel, Tomaten und Kidneybohnen einfach mit der authentischen Mischung von Old El Paso abgeschmeckt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Papierverbundfolie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 24x39 g Einzelpackungsgröße: 39 g UVP in Euro: 1,19

Firmenlogo Hersteller General Mills GmbH

Osterbekstraße 90C

22083 Hamburg

Deutschland

http://www.generalmills.de

