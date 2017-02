Ostern mal anders!: PiCK UP! und PiCK UP! minis

Aktionszeitraum: 01. März 2017 - 30. April 2017

Unter dem Motto "Ostern mal anders! Stündlich gewinnen statt lange suchen!" sorgt die PiCK UP! Osterpromotion im Zeitraum März - April 2017 für starke Kaufimpulse. Auf allen PiCK UP! und PiCK UP! mnis Aktionspackungen befindet sich ein Sticker mit Gewinncode, den der Shopper online eingeben kann. Dabei hat er die Chance auf einen von drei MINIS, 40 VR-Brillenund vielen weiteren zielgrupengerechten Gewinnen. Die effektvollen POS-Aufbauten sind durch ein 3D-Wakelbild und LED-Blinklichtern besonders aufmerksamkeitsstark.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Ostern Für Produkte: PiCK UP! und PiCK UP! minis Art der Promotion: Saisonale Promotion

