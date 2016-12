Pickerd: Goldperlen -soft-/Glitzer-Streusel gold/Zucker-Schrift weiß, silber, gold

Einführung: 15. September 2016

Gold ist Trend und das nicht nur in der Modewelt. Mit Pickerd können nun auch Gebäck und Torten mit goldenem Dekor in besonders edler Optik verziert werden. Pickerd Goldperlen mit weichem Softkern und Pickerd Glitzer-Streusel gold verleihen Gebäck einen glänzenden und edlen Look. Pickerd Zucker-Schrift weiß, silber, gold wurde nach Wünschen der Verbraucher entwickelt und ist in den praktischen Tuben einfach und präzise in der Anwendung – ohne zu verlaufen. Die drei Produkte eignen sich besonders für Anlässe wie Jubiläen, Geburtstage und Hochzeiten oder auch die für Festtage rund um Weihnachten und Silvester. Beste Voraussetzungen für goldenen Mehrumsatz mit diesen innovativen Neuheiten.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunstoffbecher / Kunstoffröhrchen / Faltschachteln Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 Packungen / 12 Packungen / 8 Packungen pro Tray Einzelpackungsgröße: 100 g / 34 g / 3 x 25 g UVP in Euro: 2,29 / 1,59 / 3,99

