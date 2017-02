Puma Fragrances : Puma Bodysprays

Einführung: 15. März 2017

Von den vielseitigen Lebenswelten der Generation Z inspiriert, kreiert Puma Fragrances 6 aufregende Bodysprays in einzigartigen maskulinen Düften. Die Puma Bodysprays schützen 48H vor Körpergeruch und sind frei von Aluminiumsalzen. Namhaften Parfümeure entwickelten einzigartigen Duftkompositionen, welche die verschiedenen Lebenswelten der Männer aus der Generation Z widerspiegeln. In 6 einzigartigen Duftrichtungen vermittelt jedes der Bodysprays das Gefühl des großen Erfolges – den Puma Fragrances Sense of Victory.

Bestell- und Lieferdaten

Material: ALU Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einzelpackungsgröße: 150 ml UVP in Euro: 3,49

Hersteller L'Oréal Deutschland GmbH

Georg-Glock-Str. 18

40474 Düsseldorf

Deutschland



Weitere Informationen