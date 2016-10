Paderborner Pilger : Pilger Landbier 0,5 L Dose

Einführung: 18. Oktober 2016

Wandern und Pilgern ist angesagt wie nie. Deshalb gibt es jetzt das sehr erfolgreiche Paderborner Pilger - naturtrübe Landbier neben dem 20er Kasten 0,5 L Mehrweg auch in der 0,5 L Dose. Die Paderborner Brauerei verbindet starke Markttrends in einem einzigartigen Produktkonzept: Paderborner Pilger, naturtrübes Landbier - in der 0,5 L Dose. Einzigartig auch in der Produktausstattung. 0,5 L Alu-Dose im edlen Mattlack und mit goldenem Deckel auf 24er Tray.

Bestell- und Lieferdaten

Material: 0,5 L Dose auf 24er Tray Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 0,5 L Dose auf 24er Tray Einzelpackungsgröße: 0,5 L Dose UVP in Euro: 0,69

