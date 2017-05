Pickerd: Einhorn-Zauber

Einführung: 02. Mai 2017

Einhörner und Regenbögen sind momentan der Trend in den sozialen Medien. Die Einführung der neuen Einhorn-Range von Pickerd bringt diesen Trend nun auch ins Backzutatenregal und bietet großes Umsatzpotential. Die neue Pickerd Kuchenglasur in türkiser Farbe ist die perfekte Basis, um Kuchen, Torten, Muffins, Cake Pops oder Kekse zu verzieren. Neben der tollen Farbe besticht die Kuchenglasur Einhorn-Zauber auch mit leckerem Zitronengeschmack. Die glitzernden Zucker-Einhörner im praktischen Streubecher verzaubern jedes Gebäck im Handumdrehen. Und die Dekor-Aufleger aus Zuckermasse in Form von Einhörnern und Regenbögen begeistern alle Einhorn-Fans.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel / Streubecher / Fensterschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 Packungen / 10 Packungen /8 Packungen pro Regaltray Einzelpackungsgröße: 125 g / 90 g / 8 Stück UVP in Euro: 1,89 / 2,19 / 3,79

