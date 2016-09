Popp: Reibekuchen vorgegart

Einführung: 29. September 2016

Popp Feinkost macht mit seinem neuen Kartoffelprodukt Reibekuchen die Zubereitung ab sofort denkbar einfach: Packung öffnen und die vorgegarten Reibekuchen in nur fünf Minuten in der Pfanne knusprig fertig braten. Dazu feinen Apfelmus, Preiselbeerkompott oder Zucker geben oder mit Crème fraîche bestreichen und einer Scheibe Räucherlachs belegen. Etwas gehackten Dill als Krönung – fertig. Appetitlich verpackt gibt es die vier Reibekuchen in einer Schale mit transparenter Folie. Optimal präsentiert mit appetitmachendem Anwenderfoto im Convenience-Regal oder in der To-go-Truhe bedient die neue Kartoffelspezialität von Popp den Trend zu arbeits- und zeitsparenden Convenience-Produkten.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PP Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Einheiten pro Karton Einzelpackungsgröße: 320 g UVP in Euro: 1,79

Firmenlogo Hersteller Popp Feinkost GmbH

Carl-Benz-Straße 3

24568 Kaltenkirchen

Deutschland

http://www.popp-feinkost.de

Kontakt Walter Popp

Telefon: 04191/501-0

Telefax: 04191/501-220

E-Mail: info@popp-feinkost.de



