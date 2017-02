Regionalmarke Lünebest im neuen Design: Gesamtes Produktsortiment

Aktionszeitraum: 01. Januar 2017 - 01. Januar 1

Lünebest, die norddeutsche Marke für Joghurts und Desserts, startet in das Jahr 2017 mit einem neuen Packungsdesign. Das neus Design spiegelt die Farben der Lüneburger Heide wider und verankert die Marke jetzt noch deutlicher in der Herkunfts-Region. Das neue Lünebest-Farbkonzept erzielt eine optimale Regalorientierung beim Verbraucher. Die norddeutsche Marke Lünebest bietet ein sortenreiches Joghurt-Sortiment im typischen Topfront-Format, der cremige Joghurt à la Kompott, das Allround-Talent Dikmelk sowie im Dessert-Bereich die zartschmelzende Mousse au Chocolat und verschiedene Puddingvarianten von Grieß-, Schoko- bis zu Wackelpudding an.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Relaunch Für Produkte: Gesamtes Produktsortiment Art der Promotion: Spezial Promotion

Firmenlogo Hersteller Bärenmarke Vertriebsgesellschaft mbH

Bahnhofstraße 37-43

54424 Thalfang

Deutschland

http://www.baerenmarke-vertrieb.de

Weitere Informationen