Reinert : Chili & Zwiebel Schinken Nuggetz

Einführung: 25. September 2017

Ab Oktober gibt es die Schinken Nuggetz in den zwei neuen Sorten Chili und Zwiebel. Die neuen Zwiebel Schinken Nuggetz und Chili Schinken Nuggetz bringen Vielfalt in das Schinkenwürfelsegment und sorgen für kulinarische Inspiration in der modernen Küche. Sie bringen Abwechslung durch beliebte Geschmacks- und Zutatenvariationen und vereinfachen nochmals die Zubereitung vieler leckerer Gerichte. Reinert Chili Schinken Nuggetz bestehen aus den Schinken Nuggetz extra mager, die mit Chili und Paprika zu einer würzigen Neukreation wurden. Durch die leichte Schärfe schmeckt diese Sorte besonders gut in Suppen, Aufstrichen oder als Salat-Topping. Bei den Reinert Zwiebel Schinken Nuggetz sind die puren Schinken Nuggetz extra mager ebenfalls die Basiszutaten, sie werden verfeinert mit goldbraun gerösteten Zwiebeln. Diese Variante ist mit ihrer herzhaften Note eine tolle Ergänzung zu Bratkartoffeln, Flammkuchen oder Partybrötchen - so spart man das Zwiebeln schneiden, ohne auf den leckeren Geschmack zu verzichten.

Bestell- und Lieferdaten

Material: APET/ PE Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Packungen je Karton Einzelpackungsgröße: 120 g UVP in Euro: 2,29

