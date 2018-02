RhönSprudel : RhönSprudel Juicy

Einführung: 01. März 2018

Der Mineralbrunnen RhönSprudel führt jetzt mit RhönSprudel Juicy eine neue fruchtsafthaltige Getränkelinie ohne Kohlensäure in den zwei Fruchtkombinationen Grapefruit-Himbeere und Zitrone-Limette ein. RhönSprudel Juicy positioniert sich in dem Markt der stillen Erfrischungsgetränke mit geringem Saftanteil im Mehrwegregal in der 0,75 Liter PET-Mehrwegflasche.

Bestell- und Lieferdaten

Material: 12 x 0,75 Liter PET-Mehrweggebinde Pfand: Mehrweg Verpackungseinheit an den Handel: 12 x 0,75 Liter PET-Mehrweggebinde Einzelpackungsgröße: 0,75 Liter PET-Mehrweggebinde UVP in Euro: 8,99 pro 12er Kiste

Firmenlogo Hersteller MineralBrunnen RhönSprudel Egon Schindel GmbH

Weikardshof 2

36157 Ebersburg-Weyhers

Deutschland

http://www.rhoensprudel.de

Kontakt Heike Seidel

Telefon: 06656 58-0

Telefax: 066 56 58-159

E-Mail: info-rs@rhoensprudel.de



