RhönSprudel : RhönSprudel Mineralwasser Plus

Einführung: 01. März 2018

Der MineralBrunnen RhönSprudel führt jetzt eine neue Near Water-Linie im PET-Einwegbereich ein, in der prickelndes RhönSprudel Mineralwasser auf einen Spritzer echter Zitrusfrucht trifft. RhönSprudel Mineralwasser Plus ist eine neue Produktlinie, mit der RhönSprudel auf das anhaltende Käuferinteresse für Produkte aus reinem Mineralwasser begleitet von einer feinen, fruchtigen Geschmacksnote setzt. RhönSprudel Mineralwasser Plus bietet für mehr Abwechslung im Wasserglas ab März die Sorten Zitrone und Limette im 6 x 0,75 Liter PET-Einweggebinde an. Für die kalorienbewusste Zielgruppe der „Mineralwasser plus Frucht“-Trinker verzichtet das neue Gebinde-Konzept auf die Zugabe von Zucker oder Süßstoffen. So bleibt die Natürlichkeit des spritzigen Mineralwassers mit dem Plus an Geschmack nach echten Früchten erhalten und kommt mit nur einer Kilokalorie je 100 ml aus.

Bestell- und Lieferdaten

Material: 6 x 0,75 Liter PET-Einweggebinde Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 0,75l DPG Einweg x 56 Packs auf Düsseldorfer Palette (Mixdisplay mit 28 Packs je Sorte) Einzelpackungsgröße: 0,75 Liter PET-Einweggebinde UVP in Euro: 3,96 je Sixpack

Firmenlogo Hersteller MineralBrunnen RhönSprudel Egon Schindel GmbH

Weikardshof 2

36157 Ebersburg-Weyhers

Deutschland

http://www.rhoensprudel.de

Kontakt Heike Seidel

Telefon: 06656 58-0

Telefax: 066 56 58-159

E-Mail: info-rs@rhoensprudel.de



Weitere Informationen