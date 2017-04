Schogetten: Schogetten Limited Edition "Mangaroca Batida de Côco"

Einführung: 02. Mai 2017

Ab Mai heißt es am POS „Hol‘ dir ein Stückchen Sommer!", denn die neue Schogetten Limited-Edition „Mangaroca Batida de Côco“ vereint leckere Edel-Alpenvollmilchschokolade mit exotischem Kokos-Geschmack und bringt in ihrem sommerlichen Design „Stück für Stück“ Strand- und Sommerlaune in die Märkte – und das in drei köstlichen Sorten: Batida de Côco classic, Batida de Côco+Ananas, Batida de Côco+Cacao. "Ein Stückchen Sommer zum Mitnehmen" - nur für kurze Zeit!

Bestell- und Lieferdaten

Material: Pappe/Aluminiumfolie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 60x150g Regalkarton, 120x150g Bodenaufsteller, 400x150g 1/4 Chep Einzelpackungsgröße: 150g UVP in Euro: 1,29

Hersteller Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Senefelder Straße 44

51469 Bergisch Gladbach

Deutschland

http://www.ludwig-schokolade.de // www.schogetten.de

