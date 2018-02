Schogetten : Schogetten Standard Sortiment 100g

Einführung: 01. Februar 2018

Das Schogetten Standardsortiment zeigt sich ab Februar 2018 vielfältiger und innovativer denn jeh – mit „bewährten Sorten noch besser“ und attraktiven neuen Sorten. Die beliebte Sorte „für Kinder“ wurde rezeptorisch überarbeitet und überzeugt nun – nicht nur die ganz kleinen Schogetten-Fans – mit „noch leckererem“ Milchgeschmack. Auch die ehemalige „Kaffee-Sorte“ des Sortiments „Cappuccino“, erstrahlt ab Februar 2018 neu als Kaffee-Sorte „Latte Macchiato“ mit köstlicher, zweischichtiger Kaffee-Milchcreme-Füllung.Absolut einzigartig und innovativ sind die beiden neuen 100 g-Sorten im Sortiment: „Stracciatella“, der Eis-Klassiker, der von Schogetten als köstliches, zweischichtiges Schokoladenstück in Form von weißer Schokolade mit Kakao-Splittern auf einem Boden aus Edel-Zartbitter-Schokolade in den Schokoladenmarkt gebracht wird. Ein dreifaches, sensationelles Geschmackserlebnis in einem Stück und ein echtes optisches Highlight stellt die im 100 g Schokoladen-Markt absolut einzigartige „Drei-Schicht“- Schogetten Sorte „Trilogia Erdbeer“ dar: intensive Erdbeere, auf weißer Schokolade und einem Boden aus Edel-Alpenvollmilch-Schokolade.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Pappe, Aluminiumfolie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 15x100g Rk mono, 180x100g Bodenaufsteller sortiert, 680x100g 1/4 Chep sortiert Einzelpackungsgröße: 100g UVP in Euro: 0,95-0,99

Hersteller Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Senefelder Straße 44

51469 Bergisch Gladbach

Deutschland

http://www.ludwig-schokolade.de // www.schogetten.de

