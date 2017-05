Einführung: 01. Mai 2017

Die Marke Schwarmstedter steht seit vielen Jahren für eine besondere Kartoffelkompetenz in der Tiefkühltruhe. Nach dem jüngsten, großen Erfolg der Mikrowellen-Pommes bringt Schwarmstedter mit den Kartoffel-Nuggets wieder ein Erfolgsprodukt in den Markt. Die neuen Schwarmstedter Kartoffel-Nuggets verbinden zwei Lieblingsprodukte der deutschen Verbraucher – Kartoffeln und knusprige Nuggets – zu einem neuen Snack-Erfolg. Die fein abgestimmte Rezeptur mit Schnittlauch und herzhaftem Bacon schmeckt der ganzen Familie. Die Kartoffel-Nuggets werden in hochwertigem Rapsöl vorgebacken und sind gluten- und laktosefrei. Sie können schnell und einfach im Backofen oder in der Fritteuse zubereitet werden und kommen immer knusprig auf den Tisch. Die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten als Fingerfood-Snack, Vorspeise oder Beilage machen sie zu einem Schnelldreher im Tiefkühlregal.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 Faltschachteln Einzelpackungsgröße: 300 g UVP in Euro: 1,99

