Schwarmstedter: Kartoffel-Taschen - Sorte des Jahres

Die beliebten Kartoffel-Taschen sind ein Klassiker von Schwarmstedter. Die zahlreichen Stammverwender lieben den knusprigen Kartoffel-Mantel in Verbindung mit herzhaft cremigen Füllungen. Ab sofort sorgt die Sorte des Jahres Käse, Champignon & Schinken für raffinierte Abwechslung im Sortiment. Wie alle Schwarmstedter Kartoffel-Taschen wird sie aus frisch geraspelten Kartoffeln ohne geschmacksverstärkende Zusatzstoffe, künstliche Aromen oder künstliche Farbstoffe hergestellt. Die neue Sorte ist außerdem glutenfrei und hat einen hohen Füllungsanteil von 25 Prozent. Das gelernte Produkt-Konzept begeistert auch in der neuen Variante mit bestem Geschmack und einer schnellen und einfachen Zubereitung in Backofen, Pfanne, Fritteuse und Grill.

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: VE mit 10 Faltschachteln Einzelpackungsgröße: 300 g (5 Stück) UVP in Euro: 1,89

