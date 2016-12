Schwarmstedter: Mikrowellen-Pommes

Einführung: 15. Dezember 2016

Die Marke Schwarmstedter steht seit vielen Jahren für eine besondere Kartoffel¬kompetenz in der Tiefkühltruhe. Verbraucher in ganz Deutschland vertrauen der hohen Produktqualität und greifen bevorzugt zu den vielfältigen Kartoffelspeziali¬täten aus der Lüneburger Heide. Mit den neuen Mikrowellen-Pommes läutet Schwarmstedter jetzt ein neues Zeitalter für einen deutschen Lieblingssnack ein: superschnell, superknusprig, superlecker. Die knusprigen Pommes Frites kommen in sechs Minuten auf den Tisch und ermöglichen ein spontanes und situatives Snacken. Die Portionsgröße von 140 g ist genau die richtige Menge für den kleinen Genuss zwischendurch. Sie passt in eine kompakte Faltschachtel, die optimal für kleine Gefrierfächer geeignet ist und nach dem Aufreißen direkt für die Zubereitung in der Mikrowelle verwendet werden kann.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachteln Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 Faltschachteln Einzelpackungsgröße: 140 g UVP in Euro: 1,19

Firmenlogo Hersteller Schne-frost - Ernst Schnetkamp GmbH & Co. KG

Vinner Weg 3

49624 Löningen

Deutschland

http://www.schwarmstedter.de

Kontakt Torsten Neumann

Telefon: 05432-9481-82

Telefax: 05432-9481-19

E-Mail: t.neumann@schne-frost.de



Weitere Informationen