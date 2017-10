Schwarmstedter kommt mit den neuen Rosmarin-Kartoffeln in den Handel. Die halben Kartoffeln mit Schale sind bereits mit aromatischem Rosmarin gewürzt und werden einfach unter Zugabe von Olivenöl in den Backofen oder in die Pfanne gegeben. Die Schwarmstedter Rosmarin-Kartoffeln haben eine rustikale Optik wie hausgemacht und sind der perfekte Begleiter für viele Rezeptideen. Egal ob solo mit einem frischen Dip oder als herzhafte Grill-Beilage.