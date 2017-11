Schwartau Samt Limited Edition 2018 : Samt Hollywood

Aktionszeitraum: 27. November 2017 - 13. November 2017

The show goes on: Nach den erfolgreichen Schwartau Samt Limited Editions in den letzten Jahren bringen die Schwartauer Werke mit der Geschmacksrichtung „Raspberry Popcorn Style“ das schillernde Hollywood auf den heimischen Frühstückstisch. Die Jahresedition vereint köstliche Himbeeren und aromatisches Popcorn, dem Snack der Filmwelt, zu einem intensiven Fruchterlebnis - ohne Kerne und ohne Stücke. Der neue Shooting-Star aus dem Hause Schwartau ist ab Ende November 2017 und das gesamte Jahr 2018 im 270 g Glas für 2,19 Euro im Handel erhältlich.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Jahres-Promotion Für Produkte: Samt Hollywood Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA

Lübecker Str. 49-55

23611 Bad Schwartau

Deutschland

http://www.schwartau.de

Kontakt Verena Wenzel

Telefon: 0451 204 364

E-Mail: v.wenzel@schwartau.de



Weitere Informationen