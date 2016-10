Seeberger: Seeberger Veggie Gemüsechips

Einführung: 17. Oktober 2016

Gemüse in seiner knackigsten Form! Knusprige Karotten-, Süßkartoffel-, Pastinaken- und Rote-Beete-Chips, mit einer Prise Salz veredelt, sorgen für puren Knabberspaß! Was die Chips so besonders macht: Der unverfälschte, intensive Gemüsegeschmack, ganz ohne den Zusatz von Aroma- oder Konservierungsstoffen. Die Packung sticht außerdem in frischem Grün und jungem Design deutlich im Regal hervor, wodurch Spontankäufer angesprochen werden sollen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel aus Kunststoffverbund Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 x 60 g Einzelpackungsgröße: 60 g UVP in Euro: 2,79

Firmenlogo Hersteller Seeberger GmbH

Hans-Lorenser-Str. 36

89077 Ulm

Deutschland

http://www.seeberger.de

Weitere Informationen