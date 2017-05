Silver Fern Farms: Rinder Flat-Iron Steaks

Einführung: 01. Mai 2017

Einzigartiger Zuschnitt, spektakulärer Geschmack: Rinder Flat-Iron Steaks sind unter Spitzenköchen weltweit begehrt, doch beim deutschen Endverbraucher noch ein echter Geheimtipp. Deshalb bietet Silver Fern Farms ab sofort Rinder Flat-Iron Steaks im deutschen Einzelhandel an: Sie stammen von ausgewählten, grasgefütterten Rindern aus ganzjähriger neuseeländischer Weidehaltung und wurden mit dem EQ-Siegel für eine Essqualität der Meisterklasse ausgezeichnet. Nach einer mindestens 21 Tage langen Reifezeit ist das von Hand selektierte Fleisch außergewöhnlich zart und saftig und hat einen intensiven, herzhaften Geschmack. Es wird in höchster Qualität tiefgefroren und luftdicht vakuumiert, so dass nach dem Auftauen sowohl Geschmack als auch Nährstoffe komplett erhalten sind. Die Rinder Flat-Iron Steaks sind vielseitig zuzubereiten: Sie sind ideal für sommerliche Salate, Sandwiches, Wraps und zum Grillen und damit perfekt geeignet für einen gesunden, aktiven Lebensstil.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Vakuumbeutel, Karton Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 x 220 g Einzelpackungsgröße: 220 g UVP in Euro: 8,99

Firmenlogo Hersteller Silver Fern Farms GmbH

Trettaustr. 22

21107 Hamburg

Deutschland

http://www.silverfernfarms.com

Weitere Informationen