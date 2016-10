Silvester-Fiesta 2016: Fuego

Aktionszeitraum: 28. November 2016 - 31. Dezember 2016

Die Mexican-Food Marke Fuego sorgt zum Jahreswechsel wieder für ein feuriges Umsatz-Finale mit vielen Fuego Bestsellern. Ab Ende November 2016 stehen fünf attraktive ¼ Chep Displays zur Verfügung, die mit scharfen Knabbereien für eine Silvester-Fiesta im Mexican Cantina Style begeistern. Drei Displays sind mit den beliebtesten Fuego Dips und Salsas und/oder den knusprigen Fuego Tortilla Chips in verschiedenen Sortierungen bestückt. Zwei weitere Minidepots enthalten die Sortiments-Highlights von Fuego rund um die beliebten mexikanischen Tacos und Tortillas. Das attraktive Top-Schild holt die Party-Stimmung an den POS und die Displays lassen sich optimal in jede Silvester-Zweitplatzierung integrieren.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Jahreswechsel Für Produkte: Fuego Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Theodor Kattus GmbH

Industriestraße 25

49201 Dissen a.T.W.

Deutschland

http://www.fuego.eu

