Silvester-Fiesta!: Fuego

Aktionszeitraum: 27. November 2017 - 30. Dezember 2017

Die Mexican-Food Marke Fuego sorgt am Jahresende noch einmal für ein feuriges Umsatz-Finale. Ab Ende November 2017 stehen drei attraktive ¼ Aktions-Displays zur Verfügung, die mit den Fuego Bestsellern des Jahres und vielen leckeren Rezeptideen für das Party-Buffet mit Freunden bestückt sind. Die Fuego Silvester-Fiesta 2017 bringt alle Kunden mit authentisch mexikanischen Snack-Bestsellern und dem Silvester-Fiesta Rezeptheft schon am POS in tolle Feierlaune. Mit den drei Aktions-Displays von Fuego können die erlebnisstarken Sortimente im unverwechselbaren Fuego Markendesign impulsstark platziert werden. Das farbenfrohe Top-Schild und die feurigen Snack-Ideen für das Party-Buffet zünden bereits am POS und lassen die Umsätze knallen.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Jahreswechsel Für Produkte: Fuego Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Theodor Kattus GmbH

Industriestraße 25

49201 Dissen a.T.W.

Deutschland

http://www.fuego.eu

