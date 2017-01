Sinalco: "Sinalco Extra" für den Sommer

Unter dem Namen Sinalco Extra kommen im März zwei neue Saisonprodukte mit hohem Saftgehalt in den Handel. Die Zweifrucht-Limonaden werden in einer individuellen 0,75-Liter-Einwegflasche eingeführt. „Gönn dir dein Extra“, ermuntert die Deutsche Sinalco zum Kennenlernen ihrer beiden neuen Produkte für die Sommersaison. Die Duisburger Erfrischungs-Spezialisten sehen gute Chancen, dass viele Verbraucher dieser Aufforderung folgen werden. Schließlich bedienen die Sinalco Extra Sorten Orange-Maracuja und Limette-Melone die aktuelle Trends im Markt der kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränke. Beide Sinalco Extra Varianten punkten mit 10 Prozent Saftgehalt, wobei Orange-Maracuja die fruchtig-tropische Note in den Vordergrund stellt, während Limette-Melone fruchtig-herbe Akzente setzt. Wie alle Sinalco Produkte werden auch die neuen Getränke mit natürlichem Mineralwasser hergestellt. Die neuen Limonaden sind für die vegane Ernährung geeignet. Darüber hinaus sind sie frei von Gluten, Laktose sowie Milcheiweiß und enthalten keine Phenylalaninquelle