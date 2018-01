Snacken, dass die Funken fliegen!: Crunchips, Saltletts Sticks, ErdnußLocken, NicNac's, Snack-Hits

Aktionszeitraum: 29. Januar 2018 - 17. Februar 2018

Ob in Gardeaufstellung oder solo – bis Anfang März sorgen die Top-Lorenz-Marken mit der modulfähigen Karneval-Eventplatzierung für Impulse in den Märkten. Der närrische Snackhöhepunkt wird mit einer aufmerksamkeitsstarken Dekoplatzierung am POS inszeniert. Flankiert von fröhlichen Funkenmariechen als Eyecatcher spricht diese sowohl Plan- wie Spontankäufer an.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Karneval Für Produkte: Crunchips, Saltletts Sticks, ErdnußLocken, NicNac's, Snack-Hits Art der Promotion: Saisonale Promotion

