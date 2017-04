Sommerlich Genießen!: Kattus Oliven und Antipasti

Aktionszeitraum: 24. April 2017 - 31. August 2017

Mit den feinen Oliven und Antipasti-Spezialitäten von Kattus steht ein erfolgreicher Sommer vor der Tür. Attraktive und impulsstarke Zweitplatzierungen sowie drei neue Rezeptideen machen Lust auf eine Sommerküche mit den mediterranen Köstlichkeiten. Alle Bestseller der Top-Sortimente Oliven und Antipasti stehen dem Handel in vier impulsstarken Sockeldisplays und einem Tischdisplay im neuen, abverkaufsstarken Kattus Premium-Design zur Verfügung. Drei attraktive Rezeptkarten mit lecker-leichten Rezepten aus der mediterranen Sommerküche machen den Kunden schon am POS Appetit auf die Kattus Spezialitäten. Kattus Antipasti und Oliven sind in der Sommerküche unverzichtbar und schmecken als Snack, auf dem Tapas-Teller, als Grill-Beilage und in mediterranen Salaten immer vorzüglich.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Mediterrane Sommerküche Für Produkte: Kattus Oliven und Antipasti Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Theodor Kattus GmbH

Industriestraße 25

49201 Dissen a.T.W.

Deutschland

http://www.kattus.de

Weitere Informationen