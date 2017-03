Sonderetikett „Du bist eine Bonne Maman“: Bonne Maman Konfitüre

Aktionszeitraum: 18. April 2017 - 15. Mai 2017

Individuell verpackte Lebensmittel zu verschenken ist „in“ – Bonne Maman nutzt diesen Trend ab Mitte April für den Handel und schafft starke Kaufanreize. Fünf verschiedene Aktionsgläser tragen die Aufschrift „Du bist eine Bonne Maman“ und sind damit ein ideales Präsent sowohl für die eigene Mutter als auch für Mütter aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Bonne Maman steht für leckere Konfitüren mit traditioneller französischer Rezeptur, die fast wie selbst gemacht schmecken. Ab April 2017 rückt ein Sonderetikett mit der Aufschrift „Du bist eine Bonne Maman“ die Wertschätzung für Mütter in den Fokus und macht ihnen direkt am POS ein charmantes Kompliment. Dieses Wortspiel ist das erste seiner Art im Konfitüren-Regal und gleichzeitig eine Anregung für eine besondere Geschenkidee. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie zum Beispiel zum Muttertag, zur Geburt eines Kindes, aber auch als Mitbringsel oder zur Aufmunterung schaffen eine Vielzahl an Kaufanlässen. Das Sonderetikett wird ab KW 16 für ca. vier Wochen die Gläser der beliebten Bonne Maman Sorten „Erdbeer-Konfitüre“, „Aprikosen-Konfitüre“, „Pfirsich-Konfitüre“, „Himbeer-Konfitüre“ und „Quitten-Gelee“ zieren. Unterstützung für den Handel Ideal positioniert in Aktionsflächen rund um den Muttertag wecken auffällige Zweitplatzierungsdisplays die Aufmerksamkeit der Verbraucher. Doch auch im normalen Konfitüren-Regal sind die Sonderetiketten ein Hingucker. Unterstützt wird der Abverkauf durch eine Vielzahl von Marketingaktivitäten in unterschiedlichen Kommunikationskanälen wie Broschüren in auflagenstarken Printmedien, vielfältige Online-Aktionen sowie Medien- und Gewinnspielkooperationen im Aktionszeitraum. Zusätzlich finden Verbraucher unter www.bonnemaman.de leckere Rezeptideen rund um die Bonne Maman Konfitüren und Brotaufstriche – darunter auch Herzkuchen und -muffins zum Verschenken.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: u.a. Muttertag Für Produkte: Bonne Maman Konfitüre Art der Promotion: Saisonale Promotion, Spezial Promotion

