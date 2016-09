Southern Comfort ab Oktober mit trendigem Glas-Geschenkset: Southern Comfort 0,7 L

Aktionszeitraum: 01. Oktober 2016 - 31. Dezember 2016

Der Drink „Southern Cola“ steht ab sofort im Mittelpunkt aller Aktivierungen im Handel und in der Gastronomie. Unkompliziert, amerikanisch, Zutaten überall verfügbar. Der Mason-Jar-Glastrend aus der Gastromonie ist als Mehrwertpromotion ohne Aufpreis verfügbar, schafft Impulse am POS und begeistert die junge Zielgruppe! Als Highlight für den Handel wird das Glas zusätzlich mit Deckel und passendem Strohhalm in jeder Packung ausgestattet. Das limitierte Geschenkset wird ab dem vierten Quartal 2016 ausgeliefert. Im Angebot sind Fertigdisplays in abverkaufsgerechten Größen für jeden Markttyp (48er und 24er Displays) sowie Promo-Kartons für kleinere Märkte. Alle Promotion-Einheiten zu 100% bestückt. Perfekt für die junge Zielgruppe und den Abverkaufs-Impuls am POS. Die Marke Southern Comfort hat eine junge Zielgruppe* und eine hohe Markenbekanntheit**, die Top-Verwendung liegt vor allem im Longdrink mit Cola - dem omnipräsenten Top-Filler. Empfehlung: Zweitplatzierung mit Cola.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Zweitplatzierung mit Cola Für Produkte: Southern Comfort 0,7 L Art der Promotion: Saisonale Promotion

