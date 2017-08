Toppits : Toppits Butterbrotpapier

Einführung: 01. Januar 2017

Der Klassiker in der Jubiläums-Sonderedition: Das Toppits Butterbrotpapier bringt Brote und andere Snacks seit 80 Jahren sicher verpackt ans Ziel. Dank des fettdichten Spezialpapiers werden Butterbrote & Co. vor dem Austrocknen geschützt. Unschöne Fettflecken in Rucksäcken, Schulranzen oder Taschen werden vermieden.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Papier Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 20 Einzelpackungsgröße: 16 m UVP in Euro: 1,49

Firmenlogo Hersteller Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

Ringstraße 99

32427 Minden

Deutschland

http://www.toppits.de

Weitere Informationen