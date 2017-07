Traumhaft Asiatisch - Köstliches zum Mondfest!: Bamboo Garden Asia

Aktionszeitraum: 14. August 2017 - 30. September 2017

Das stimmungsvolle Mondfest – oder Mittherbstfest – wird in Asien am 15. Tag des achten Monats im traditionellen chinesischen Kalender begangen. Die diesjährige Bamboo Garden Mondfest-Promotion unter dem Motto „Traumhaft Asiatisch!“ holt den Zauber dieses fernöstlichen Festes an den POS und schafft mit einer Rezept-Idee für einen köstlichen chinesischen Mondkuchen eine hohe Aufmerksamkeit für die asiatische Küche. Die erlebnisstarken Zweitplatzierungen im unverwechselbaren Bamboo Garden-Design zeigen die große Vielfalt des Bamboo Garden-Sortiments für asiatische Gerichte und sorgen für attraktive Absatzimpulse. Auch die erfolgreiche Innovation Bamboo Garden Bio steht im Rahmen der Mondfest Promotion als Zweitplatzierung zur Verfügung.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Asiatisches Mondfest Für Produkte: Bamboo Garden Asia Art der Promotion: Saisonale Promotion

