Twinings Platinum: Twinings Platinum – die neue Range für erstklassigen Teegenuss in der Design-Box

Mit gleich sechs neuen Sorten der Twinings-Serie Platinum interpretiert die englische Traditionstee-Marke Twinings Teegenuss noch einmal ganz neu. Die neuen Sorten in den eleganten Design-Boxen passend zur kalten Jahreszeit. Mit den Sorten Schwarztee London Strand Earl Grey, Pfefferminzmischung Medley of Mint, Exotic Mango & Ginger Green Tea, Berry Blush Infusion, Golden Caramel Rooibos, Rose Garden Black Tea. Der Geschmack entfaltet sich optimal durch die Verwendung ganzer, handgepflückter Teeblätter, sogenannter Large Leave Teas in Pyramiden-Teebeutel aus biologisch abbaubarer Naturseide.