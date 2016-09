Ulmer Schokoladen: Ulmer Borken Stücke in Vollmilch und Zartbitterschokolade

Einführung: 01. Juli 2016

Seit 1859 steht Ulmer Schokoladen GmbH & Co. KG für Qualität und Tradition. Als Traditionsprodukt des Unternehmens wurde die Borkenschokolade nun vollkommen neu gestaltet. Das neue Layout verbindet Modernes und Traditionelles in einer besonderen Art und Weise. Man verspricht sich durch die neue Gestaltung des Klassikers die Erschließung eines neuen Kundenpotentials im Zusammenhang mit der bisherigen Treue der aktuellen Kunden. Aber nicht nur am Design selbst wurde gearbeitet. War die Borke früher ein "Schokoriegel" von dem abgebissen wurde, ist die neue Borke nun ein mundgerechtes Stück für mehr Komfort beim Naschen, sodass keine lästigen Krümel mehr entstehen. Ulmer Schokoladen steht auch für Nachhaltigkeit. Daher sind die neuen Borkenstücke UTZ Kakao zertifiziert.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Verkaufstray á 12 Faltschachteln Einzelpackungsgröße: 75 g Faltschachtel UVP in Euro: 1,59

Firmenlogo Hersteller Ulmer Schokoladen GmbH & Co. KG

Kreuzstraße 55

26382 Wilhelmshaven

Deutschland

http://www.ulmer-schokoladen.de

Kontakt Thorge Koch

Telefon: 04421 2002 39

Telefax: 04421 2002 50

E-Mail: thorge.koch@ulmer-schokoladen.de



