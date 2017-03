Underberg Grill/BBQ-Aktionspackung: Underberg

Aktionszeitraum: 01. April 2017 - 30. Juni 2017

Die neue 12er Underberg-Packung ist dem Thema Grillen / Bier / BBQ gewidmet, und wird im Karton sowie auf Fertigdisplays für die Zweitplatzierung ausgeliefert. Grillen hat eine konstant hohe Beliebtheit. Seit fast zwei Jahrzehnten liegt der Anteil derjenigen, die gerne grillen, zwischen 73 Prozent und 75 Prozent. Gerade Underberg-Konsumenten sind genussorientierte Grill- und Kochtypen. Underberg nach gutem Essen – so lautet der Markenslogan. Egal ob drinnen oder draußen. Die Vorbereitungszeit beträgt bei 2/3 aller Grillkunden am POS maximal einen Tag. Gerade deshalb sind Spirituosen gefragte Zutaten, denn sie können zu Hause unverderblich bereitgehalten werden, auch wenn das Wetter ungeplant wechselt oder die Freunde anrufen. Der Grill-Sommer startet im April, dann legt sich der Grillkunde in der Regel die eventuell noch benötigte oder neue Grundausstattung und auch eine Erstbevorratung an Grillgut sowie Produkte aus dem Grillumfeld zu.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Grillen, Bier, BBQ Für Produkte: Underberg Art der Promotion: Saisonale Promotion

