Varta: Handbag Light

Einführung: 01. November 2016

Die neue Handbag Light von Varta erspart einem ab sofort langes Suchen und Kramen nach kleinen Gegenständen - meist dem Schlüsselbund - in den Untiefen von (Hand-)Taschen. Die handliche Leuchte in lila Metallic sorgt mit 2 x 5-mm-LEDs für ein optimales Ausleuchten des Innenlebens einer jeden Tasche und ist zudem ein echter Blickfang. Dank dem Magnetverschluss kann sie schnell und einfach an Schulterriemen oder Reißverschluss fixiert werden. Besonders Frauen werden dieses stylishe Helferlein lieben.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoff-Blisterhaube & PET Blisterkarte Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Kleinste Verpackungseinheit 6 Leuchten Einzelpackungsgröße: 80 x 195 x 17 mm (B x H x T) UVP in Euro: 9,99

Firmenlogo Hersteller Varta Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

Alfred-Krupp-Str. 9

73479 Ellwangen

Deutschland

http://www.varta-consumer.de/de-de

