Varta: Paul the Bear Kinderleuchten

Einführung: 01. März 2017

Spaß haben, entdecken und träumen: Die neuen Paul the Bear Kinderleuchten begleiten kleine Abenteurer ab drei Jahren den ganzen Tag als fantasievolle Spielkameraden und vertreiben zur Schlafenszeit die Dunkelheit. Mit der Paul the Bear Taschenlampe, der Paul the Bear Stirnleuchte und dem Paul the Bear Nachtlicht tauchen Kinder kreativ in die Geschichte von Paul dem Bären und seinem großen Traum, zum Mond zu fliegen, ein. Alle Produkte der Paul the Bear Kinderleuchten Serie sind ab sofort im Handel erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Taschenlampe und Stirnleuchte: Kunststoffhaube und Kartonrückseite; Nachtlicht: Kunststoffblister Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Taschenlampe und Stirnleuchte: 4 Stück; Nachtlicht: 2 Stück Einzelpackungsgröße: Taschenlampe: 135 mm x 280 mm x 40 mm (B x H x T); Stirnleuchte: 100 mm x 230 mm x 48 mm (B x H x T); Nachtlicht: 180 mm x 240 mm x 128 mm (B x H x T) UVP in Euro: Taschenlampe: 7,99 €; Stirnleuchte: 11,99 €; Nachtlicht: 16,99 €

Firmenlogo Hersteller VARTA Consumer Batteries GmbH & Co. KGaA

Alfred-Krupp-Straße 9

73479 Ellwangen

Deutschland

http://www.varta-consumer.de

Weitere Informationen